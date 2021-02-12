Kastamonu'daki deprem Çankırı'da hissedildi

Sabah saatlerinde Kastamonu’da meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem Çankırı'da da hissedildi.
Günün ilk ışıklarıyka meydana gelen ve merkez üssü Kastamonu olan 4.5 şiddetindeki deprem Çankırı'da da hissedildi. Sarsıntı sonrasında kısa süreli panik yaşandı.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, şu ana kadar kendilerine olumsuz herhangi bir ihbarın gelmediğini bildirdi. Ayaz, AFAD ekiplerinin araştırmalarının da devam ettiğini ifade etti.
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