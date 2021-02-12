Şabanözü Kaymakamı'nın korona virüs testi pozitif çıktı

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Çankırı'nın Şabanözü ilçe Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve eşi, korona virüse yakalandı.

Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un sağlık çalışanı olan eşinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs belirtileri görülen Kaymakam Uzun'un da yaptırdığı test pozitif çıktı.

Evlerinde izole altına alınan Uzun ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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