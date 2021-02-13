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Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde son gün umudu Pandemi gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü Çiçek fiyatları 10 lira ile 500 lira arasında değişiyor

İHA

Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde son gün umudu Pandemi gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü Çiçek fiyatları 10 lira ile 500 lira arasında değişiyor

– Korona virüs salgını gölgesinde geçecek 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçiler mesaisini sürdürüyor.
Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle çoğu özel gün, kısıtlı olarak kutlanmaya devam ediyor. Sevgililer Günü ekonomik olarak zor zamanlar geçiren çiçekçiler için can suyu olurken istenen siparişleri de yarına yetiştirmek için ter döküyor.
Çankırı’da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hazırlıklarını yapan çiçekçi esnafından Anıl Özmen canlı ve cansız çiçekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. 15 yıllık esnaf Özmen, “Pandemi döneminden dolayı son 5 aydır işlerimiz durgun gidiyor. İnşallah bu 14 Şubat Sevgililer Günüyle biraz nefes almaya başlayacağız. 14 Şubat’ta yoğunluğumuzun olacağını tahmin ediyoruz. Gül buketlerimizi, teraryumlarımızı, saksı çiçeklerimizi hazırladık. Bütün elimizden gelen imkanlarla müşterilerimize çeşitlerimizi sunmaya çalışacağız. Gül, orkide teraryum, solmayan güllerimiz mevcut” dedi.
Pandemi sürecinde zor zamanlar yaşadıklarını ifade eden Özmen, “Pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bizim sektörümüz özel bir sektör. Düğün üzerine kurulu, ikili ilişkilere bağlı bir sektör. İnsanlar dükkanlar kapandı esnaflar kapalı olunca insanların maddi durumları düştüğü için artık insanlar bu tür şeylere bütçe ayıramaz hale geldi. O yüzden insanlar çiçek almaz durumda düğünlere gidemiyorlar. Düğünler yapılmıyor, çiçek gönderilmiyor, araç süsleyemiyoruz. Bundan dolayı da işlerimiz epey bir durdu” ifadelerini kullandı.
Salgın sürecinde teması azalttıklarını ifade eden Anıl Özmen, “Pandemi sürecinde paket servisimiz devam ediyor. Zaten pandemiden önce de paket servisimiz vardı. Pandemi döneminde hijyene daha çok dikkat etmeye başladık. Temassız iletişim, temassız ödeme, internet üzerinden ödeme, çiçeği kapıya bırakıp gitme gibi ikili ilişkilerimiz tamamen bitirdik müşteri ile” şeklinde konuştu.

“Çiçek fiyatları 10 lira ile 500 lira arasında değişiyor”
Çiçek fiyatları hakkında bilgi veren Özmen şunları dile getirdi:
“Şu an çiçek fiyatlarımızda zam mevcut. Üretici endeksli bütün ürünlerimiz kendimiz yurt dışından ithal ettiğimiz için tek bir gül 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Tek gülün fiyatı 10 lira ile 30 lira arasında müşteri ne talep ederse fiyatlar değişiyor şuan için en yüksel fiyatımız 500 lira”

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