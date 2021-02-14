Kamuda engelli ve hamilelere kar izni

Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile oluşması muhtemel riskler dolayısıyla engelli ve hamile çalışanlara kar izni verildiği açıklandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent genelinde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının Salı günü öğle saatlerine dek yoğun şekilde beklendiğini bildirdi. Yapılan uyarıda vatandaşlardan kar yağışı ile birlikte oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile oluşabilecek ulaşımdaki aksamalar ve yaşanabilecek diğer muhtemel risklerden dolayı 1516 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

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