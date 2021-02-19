Çankırı'da polisin çocuğa şiddet iddiasına soruşturma



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, bir polis memurunun kent merkezinde çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Buğday Pazarı Mahallesi Öztaş Sokak'ta 4 gün önce meydana gelen olayda, sivil polis memurunun, bir çocuğu darbettiği iddia edildi. Bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği olayın, yerel haber sitelerine yansıması üzerine Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Ayaz açıklamasında, "Bugün bazı haber sitelerinde yer alan 'Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti' haberiyle ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış olup, sonucundan kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-02-19 16:53:02



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