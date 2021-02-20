Polisin çocuğa "şiddet" uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin çocuğa "şiddet" uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama

İHA

Polisin çocuğa "şiddet" uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, polisin küçük yaşta çocuğa "şiddet" uyguladığı iddialarına ilişkin bazı basınyayın organlarında yer alan haberlerin polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu belirtildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde S.C.T isimli çocuğun polis memuru R.K.’nın eşinden para isteyerek dilencilik yaptığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli olan polisi memuru R.K.’nın dilencilik yapan çocuk hakkında işlem yapmak için durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdiği aktarıldı. O sırada muhafaza altında tutulduğu sırada S.C.T. isimli çocuğun vatandaşları ajite etmek için bağırdığı bildirildi.

"Çocuğa zarar vermeden müdahale edildi"
Ekiplerin olay yerine gelene kadar S.C.K’nın vatandaşları ajite etmek için bağırdığı bildirilen açıklamada, "Polis memuru R.K’nin eşiyle birlikte alışveriş yaptığı sırada eşinin önünün S.C.T isimli yaşı küçük şahıs tarafından para istemek için kesildiği ve polis memuru R.K’nında çocuğu yakalayarak görevli polis ekibi gelene kadar çocuğu muhafaza altına almıştır. Bahsi geçen konuyla ilgili yaşı küçük çocuğa müdahale eden polis memuru R.K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personel olduğu ve sürekli anlık olaylara müdahale eden bir birimde görev yaptığı, bahsi geçen esnafların rahatsızlığını içeren dilekçeyle ilgili bilgisinin olduğu, polis memurunun eşinin önünün kesilerek para istenmesi ve belirtilen konuyla ilgili duyarlı olmasından ötürü S.C.T. isimli çocuğa görev bilinci ile müdahale ettiği ve ilgili kısım ekibi gelene kadar çocuğa zarar vermeden muhafaza altına aldığı, ancak çocuğun çevredeki insanları ajite etmek için bağırmaya başladığı" kaydedildi.

"Bağırarak vatandaşları ajite etmek istedi"
Görgü tanıklarının beyanlarında polis memurunun çocuğa "şiddet" uygulamadığı belirtilerek, "Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gidilerek olayın meydana geldiği tarihte olay yerinde bulunan zabıta görevlileri ile görüşüldüğünde; yaşı küçük S.C.T. isimli şahsı görevli bir polis ya da başkaca bir kimsenin darp ettiğine şahit olmadıklarını, S.C.T. isimli şahsın herhangi bir müdahale olmadan bağırmak suretiyle taşkınlık çıkardığını, polis memuru R.K’nın yaşı küçük S.C.T.’ye nasihat şeklinde konuşma yaptığına ve ekip gelene kadar S.C.T. isimli şahsı sakinleştirmeye yönelik telkinlerde bulunduğuna şahit olduklarını, akabinde polis ekiplerinin yaşı küçük şahsı gerekli işlemler için olay yerinden götürdüklerini beyan etmişlerdir" ifadesi kullandı.
Açıklamada, alışveriş merkezi çevresindeki esnafların bölgede dilencilik yapan çocuklara yönelik çok sayıda şikayetin olduğu belirtildi. Bazı basın yayınorganlarında çıkan haberin, araştırma yapılmadan polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele ...
Çankırı'da 3.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Çankırı'da 3.4 büyüklüğünde deprem
1074 Çankırıspor'da görev değişikliği Çankırıspor Başkanı Arslan görevi bıraktı
YEREL HABERLER 1074 Çankırıspor'da görev değişikliği Çankırıspor ...
Çankırı'da polisin çocuğa şiddet iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Çankırı'da polisin çocuğa şiddet iddiasına soruşturma
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel yarışma
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel yarışma
Tuz fabrikası, buhardan ürettiği elektrikle 7,5 milyon lira tasarruf sağladı Üretimde kullandığı buhardan elektrik üreten fabrika, kaynak verimliliğine örnek oldu
YEREL HABERLER Tuz fabrikası, buhardan ürettiği elektrikle 7,5 ...