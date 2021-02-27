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Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu

DHA

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu


TEKNE, 200 METRE AÇIKTA TESPİT EDİLDİÇanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi.  Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak. 
Laz koyu açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile balık tutmak için denize açılmış, tekneninin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İki uzman erbaş yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başarırken, Bulut ve Toykuyu suda kaybolmuştu. Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çankırı
2021-02-27 17:35:52

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