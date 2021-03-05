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2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında eğitimler başlayacak: Hedef 100 bin kişi Çankırı'da 100 bin kişiye adet eğitimi verilecek

İHA

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında eğitimler başlayacak: Hedef 100 bin kişi Çankırı'da 100 bin kişiye adet eğitimi verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kent genelinde 100 bin kişiye afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan etti. Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, afet eğitimlerinin yıl boyu süreceğini kaydetti. Özçelik, "Aslında biz her yıl bunu yaşatmaya çalışıyoruz ama geçtiğimiz yıl bizim, ülkemiz ve kurumumuz için her ne kadar acı geçse de büyük tecrübeleri de beraberinde getirdi. Özellikle Elazığ depremi, İzmir depremi, Giresun’daki sel, Bingöl depremi bunların hepsine biz il olarak da müdahale ettik. İlimizde toplamda 34 personelimiz var. 25 personelimiz bu olaylara fiili olarak müdahaleye gitti. Olayın ilk anından itibaren o sıkıntı zamanı yaşadı. Bu çok önemli aslında hem AFAD olarak hem birey olarak yerinde o zorluğu görmek daha farklı. Eksiklerimizi görüp zamanla eksiklerimizi tamamlayarak, kısa vade orta vade şeklinde zamanlara yayarak bunları gerçekleştireceğiz. Çok önemsenmiyor ama en önemli ayağı bilinçlenme. Japonya’nın yoğun araştırmalarıyla Japon halkı bu konuda bilinçli. Binaları sağlam yapmaları da vatandaşların bilincinden kaynaklanıyor. Binalar sağlam olmasa bile en az hasar bile vatandaşların bilincinden kaynaklanıyor. Bizim hepimiz ev alıyoruz kimse depreme dayanıklı mı diye bakmıyor" dedi.
Çankırı'da olası bir deprem öncesinde binaların dönüşümünün sağlanmasıyla riskin azaltılacağını kaydeden Özçelik, "AFAD olarak amacımız riski azaltmak. Riskli yapılardan sağlam yapılara kavuşturmak. Biz burada vatandaşın maddi olarak kaybını değil afetten uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Afet eğitimlerinde maalesef vatandaşların dikkatini çekemiyoruz. Bir yerden sonra bu ilgi azalarak gidiyor. Ancak bunu yaşadığımız zaman anlayabiliyoruz. Biz de son yıllardaki bu yoğun afet senaryolarını anlarını pozitif yönde kendimize çevirerek ne kadar artırabilirsek o kadar kardır diyoruz. Afet eğitim yılında Türkiye’de toplamda 55 milyon hedefimiz var. Çankırı için de 100 bin kişiye ulaşarak eğitim vermek istiyoruz. Biz bu 100 bin kişiye ulaşıp farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Bu kapsamda da Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaparak eğitimlerimizi yapacağız. Üniversitemizle de bir protokol imzalayarak öğrencilerimize yine eğitimlerimizi online olarak yapacağız. Bunun yanında AFAD gönüllüleri ve OSB’de çalışanlarımıza da ulaşarak onlara da vereceğiz eğitimi. Bununla birlikte köylerimize giderek vatandaşlarımızı da bilinçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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