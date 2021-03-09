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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da 10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak

İHA

Çankırı'da 10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak

Çankırı'da modern teknik meyveciliği geliştirmek ve desteklemek amacıyla ilkbahar döneminde 10 bin meyve fidanı toprakla buluşturulacak.
Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından en az 1 dekar kapama meyve bahçesi tesis etmek isteyen çiftçilere projeli bahçeler kurulmaya devam ediliyor.
Gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, “Projeden en az 1 dekar ve üzeri tek türle muhtelif elma, Amasya elması, armut, kiraz, vişne, ayva, aşılı asma, ceviz, kapama meyve bahçesi kurmak isteyen çiftçilerimize gerekli olan bilgilendirme toplantıları yapılmış bizzat yerinde ve görsel anlatımlarla meyve bahçesi kuracak çiftçilerimiz eğitime tabi tutulmuştur. İlimiz merkez ve ilçe köylerinde projeye toplam 128 çiftçimiz başvuru yapmıştır. Projeye başvuran 128 kişiden alınan talepler doğrultusunda yaklaşık 10 bin adet fidan üreticimize teslim edilmiştir. Bu proje ile 4 bin ceviz fidanı, bin 500 elma fidanı, 200 armut fidanı, 200 kiraz fidanı, 400 vişne fidanı, 3 bin asma fidanı, 700 kuşburnu olmak üzere 10 bin adet fidan ile 2021 yılında toplam 300 dekar alanda kapama meyve bahçesi tesis edilecektir" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise "Biraz önce ilgili arkadaşlarla toprak koruma kurulu toplantısındaydık. Hepimiz şunun bilincindeyiz ki üretim zincirini ayakta tutmak, taşranın hayatiyetinin devam etmesi köylerimizdeki beldelerimizdeki üretimin devam etmesiyle ilgili olarak el birliği ile çalışmamız kesinlikle çok elzem. Bu sebeple ilgili arkadaşlarımızla beraber gayret göstermeye çalışıyoruz. Burada başarıya ulaşmamızdaki en önemli faktör veya etken vatandaşımızın çiftçilerimizin istekliliği. Bugün de sizlerin talebi arkadaşlarımızı gayretiyle meyve fidanı dağıtımı yapacağız. 10 bin meyve fidanını toprakla buluşturacağız. Umut ederiz ki proje başarılı olur. Biz önümüzdeki yıllarda da il özel idaremizin desteği sizlerin gayretiyle daha verimli daha başarılı daha üretken projeleri Çankırı'da hayata geçiririz. Taşranın ve üretimin devamı ile ilgili olarak yapmamız gereken ne varsa bunu yapma gayretinde olacağız devlet olarak bizlerin üzerine düşen sizlerin çiftçilerimizin üreticilerimizin önünü açmak. Bu konuda benim mesai arkadaşlarımın üzerine düşen ne varsa bunu yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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