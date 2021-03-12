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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Ayaz: Aldığımız veriler hoşumuza gitmedi

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Aldığımız veriler hoşumuza gitmedi


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, "Pazartesiden beri aldığımız veriler kesinlikle hoşumuza gitmedi. Vaziyet iyi değil. Böyle giderse korkarız ki kısa süre içinde rengimiz değişir" dedi.
Vali Abdullah Ayaz, 'İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü' programına katıldı. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ayaz, koronavirüs vaka sayısının kent genelinde artış gösterdiğini söyledi. Ayaz, "Vaziyet iyi değil. Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Böyle giderse korkarız ki kısa süre içinde rengimiz değişir. Lütfen dikkat edelim. 'Kontrollü normalleşme' dedik; ama sanki biraz kontrolsüz normalleşme var gibi. Dün de tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Gördüğümüz manzara genel manada iyi olsa da yine de eksiklikler, aksaklıklar var. Bunun sonuçları da zaten her gün vaka sayısı olarak bizlere yansıyor" dedi.
'ALDIĞIMIZ VERİLER HOŞUMUZA GİTMEDİ'
Vali Ayaz, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, "Bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan dikkat istiyoruz. 2 ayda geldiğimiz yolları, 2 haftada geri gittik hep. Çok hızlı bir şekilde vaka sayılarımız tırmanabiliyor. Pazartesiden beri aldığımız veriler kesinlikle hoşumuza gitmedi. Onun için tekrar tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu.
Vaka artışıyla beraber kısıtlamaların tekrar yaşanabileceğinin sinyalini veren Ayaz, "Malum Cumhurbaşkanımız da açıklamasında söyledi, kabine toplantısında yeniden vaka artışlarını değerlendireceklerini; ama hiçbir şekilde eski kısıtlamaların gelmesini arzu etmiyoruz. Bu biraz da bizlere, vatandaşlara, vatandaşların uyumuna bağlı" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-03-12 12:40:46

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