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Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi Çankırı'da belediye personeli güne 'İstiklal Marşı' okuyarak başladı İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

İHA

Çankırı tek nefes oldu, belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi Çankırı'da belediye personeli güne 'İstiklal Marşı' okuyarak başladı İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Çankırı merkezde bulunan yüz belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı seslendirildi. Belediye personeli de mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.
Çankırı'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla korona virüs kurallarına uyularak çeşitli programlar gerçekleştirildi. Çankırı Valiliğince düzenlenen programda Çankırı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Satı Sarıkaya, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler anlattı. Daha sonrasında, ses koronu tarafından müzik dinletisi yapıldı.
Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Belediye personeli mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı
Çankırı Belediyesi de İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında şehir merkezindeki yüz hoparlörden İstiklal Marşı’nı söylendi. Belediye çalışanları mesaiye Hizmet Binası önünde okuduğu İstiklal Marşı ile başlarken vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.
Çankırı Belediye Başkanı İbrahim Hakkı Esen, "Bu dizelerin yazılıp kabul edildiği 12 Mart 1921 yılından bu yana tam bir asır geçti. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin ölümü göze alarak bağımsız ve hür yaşama mücadelesidir. Milletimizin o günkü heyecanının ifadesidir. Bir asırlık marşımızı belediyemizin 100 hoparlöründen yayınlayarak hemşerilerimiz ile birlikte coşku ile seslendirdik. Bir asır önceki ruh ve şuur ile bugün Çankırı tek yürek oldu" dedi.

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