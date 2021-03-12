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Çankırı´da, '100'üncü Yılda 100 Hoparlörden İstiklal Marşı' etkinliği

DHA

Çankırı´da, '100'üncü Yılda 100 Hoparlörden İstiklal Marşı' etkinliği


Çankırı´da, '100'üncü Yılda 100 Hoparlörden İstiklal Marşı' etkinliğiÇANKIRI Belediyesi, İstiklal Marşı´nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle şehir merkezindeki 100 hoparlörden İstiklal Marşı'nı yayınladı. 
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 12 Mart İstiklal Marşı´nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde personeli ve vatandaşlar ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak mesaiye başladı. Belediye çalışanları, belediye hizmet binası önünde toplanarak aynı anda 100 hoparlörden yayınlanan İstiklal Marşı'nı Çankırı halkı ile birlikte okudu. Tören öncesinde İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyarak konuşmasına başlayan Başkan Esen, Mehmet Akif Ersoy´un Türk milletine, milletin bağımsızlığına ve Türk ordusuna olan inancını kaleme aldığı İstiklal Marşı´nın kabulünün 100'üncü yılına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu taşıdıklarını söyledi.  
2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edilmesinin de bu açıdan çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Esen, "Bu dizelerin yazılıp kabul edildiği 12 Mart 1921 yılından bu yana tam bir asır geçti. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin ölümü göze alarak bağımsız ve hür yaşama mücadelesidir. Milletimizin o günkü heyecanının ifadesidir. Memleketimize, ülkemize sahip çıkmanın en güzel yolu verimli ve özverili çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün dediği gibi;  'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bizler de Çankırı Belediyesi ailesi olarak mesaimize dikkat edecek ve şehrimize hizmetimizi layığı ile yerine getireceğiz'" dedi.
Coşku ile okunan İstiklal Marşı´nın ardından eşlik eden personeline ve Çankırı halkına teşekkür eden Esen, "Bir asırlık marşımızı belediyemizin 100 hoparlöründen yayınlayarak hemşehrilerimiz ile birlikte coşku ile seslendirdik. Bir asır önceki ruh ve şuur ile bugün Çankırı tek yürek oldu" diye konuştu.Görüntü Dökümü:
-Belediye başkanı İsmail Hakkı Esen'in konuşması
-İstiklal Marşı okunmasıHaber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-03-12 16:58:57

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