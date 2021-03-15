Vali Ayaz: "Rengimiz değişebilir, acil durum ilan ediyoruz" Çankırı'da korona virüs vakalarında artış görülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayaz: "Rengimiz değişebilir, acil durum ilan ediyoruz" Çankırı'da korona virüs vakalarında artış görülüyor

İHA

Vali Ayaz: "Rengimiz değişebilir, acil durum ilan ediyoruz" Çankırı'da korona virüs vakalarında artış görülüyor

Korona virüs riskinin devam ettiğini ve vakaların artış gösterdiğini belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Acil durum ilan ediyoruz şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ile ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs aşısının ikinci dozunu Çankırı Devlet Hastanesinde yaptırdı. Aşının ardından açıklamada bulunan Vali Ayaz, risk haritasında Çankırı'nın renginin değişebileceğini söyledi. Vali Ayaz, "Tüm vatandaşlarımızı kapsamakta olan aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bu çok önemli, artık önümüzdeki süreçte farklı kategorilerle devam edeceğiz. Ama 65 yaş üzeri hasta sayımızdaki yükseklik de bize onları en hızlı şekilde korumaya almamız gerektiğini gösteriyor. Onun için tüm kapsamda olan vatandaşlarımızdan isteğimiz güvenle aşılarını yaptırmaları. Vaka sayılarıyla ilgili olarak da geçen haftaki durum hiç hoş değil. Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz" dedi.
İl genelinde acil durum ilan edildiğini bildiren Vali Ayaz, "Acil durum ilan ediyoruz şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak. Yarın eğer yetişirse ilin farklı yerlerinde afişleri görebileceksiniz" şeklinde konuştu.
Hatırlatmalarda da bulunan Vali Ayaz, "Birkaç hatırlatmayı yapmak istiyorum. İlimizde maske takmak hala zorunlu. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama dünkü gördüğümüz manzara maalesef bu açıklamayı yapma gereğini hissettirdi. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere daha öncesinde ilan ettiğimiz gibi sigara içmek yasak. Bu yasak da hala devam ediyor. Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Bugünkü vaka sayısı bize yarın neyi gösterecek ama iyi bir süreç geçirdikten sonra yaklaşık 2 ay haklı çıkmaktan nefret ediyoruz arkadaşlarla ama daha önce de söylemiştik 2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz diye. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı Valisi Ayaz: Acil durum ilan ediyoruz
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz: Acil durum ilan ediyoruz
Çankırı'da trafik kazası, 1 ölü
YEREL HABERLER Çankırı'da trafik kazası, 1 ölü
Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy karantina altına ...