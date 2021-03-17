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Çankırı Valisi Ayaz: 2 ayda geldiğimiz yolu, 1 haftada geri gittik

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: 2 ayda geldiğimiz yolu, 1 haftada geri gittik


ÇANKIRI'da Vali Abdullah Ayaz, kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı. Ayaz, "2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Hastaneye onun yansıması olacak. Vatandaşlarımızdan tekrar tedbir istiyoruz" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak üzerinde yapılan denetime katıldı. Vali Ayaz, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ayaz, ummadıkları bir vaka artışıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ayaz, vaka artışının ilerleyen zamanlarda hastaneye de yansıyacağına dikkat çekerek, "2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz; ama bu süreçte 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Hastaneye onun yansıması olacak. Vefat sayımız 325 oldu. Onun için tekrar tüm Türkiye´de olduğu gibi sahadayız; ama vatandaşlarımızdan tekrar tedbir istiyoruz" dedi.
Normalleşme sürecinin vatandaşlar tarafından yanlış algılandığını aktaran Ayaz, "Salgın henüz bitmedi. Normalleşmenin yine yanlış anlaşıldığını ve psikolojik olarak virüsün bittiği ile ilgili bir kanı oluştuğu kanaatindeyiz. Çok yanlış. Daha önümüzde yürüyeceğimiz aylarca yol var. Onun için lütfen daha fazla can kaybı görmek, yaşamak istemiyoruz. Tedbirlere uyun istiyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vali Ayaz'ın açıklaması
-Denetimden görüntüHaber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) -DHA-Genel Türkiye-Çankırı
2021-03-17 15:08:38

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