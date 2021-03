Vaka sayısı en çok artın illerden Çankırı'da yeni tedbirler değerlendiriliyor

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, "Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce 'dur' dememiz lazım. Yeni tedbirleri değerlendiriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; en çok azalan illerin Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu açıkladı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı'daki vaka artışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Vali Ayaz, kentte vaka artış oranının çok yükseldiğini belirterek, "Maalesef Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi son 1 hafta içerisinde vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer aldık. Bunu zaten geçen haftalarda yaptığım açıklamalarda defaatle vurgulamıştım. Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce 'dur' dememiz lazım. Geçen hafta yoğun şekilde denetimlere devam ettik. Bu hafta aynı şekilde devam edeceğiz. Ama tekrar vatandaşlarımızdan daha az hareket, daha az temas, daha fazla tedbir istiyoruz" diye konuştu.

'YENİ TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının vaka artışında etken olduğunu belirten Vali Ayaz, "Gerçekten bu normalleşme kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmekte. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması, hareketi ciddi manada artırdı. İlçelerimizde, köylerimizde vaka daha çok yayıldı. Ortada bir mutasyon virüs var, bulaş daha hızlı gerçekleşiyor. Aşılar yeni yeni etkin olmaya başladı. Vatandaşlarımızdan yine biraz daha sabır, daha fazla tedbir, daha az hareket istiyoruz. Yeni tedbirleri değerlendiriyoruz. Haftaya kabine toplantısında yine risk haritası değişecek. Haritada rengi değişen illerle ilgili yeni tedbirler yürürlüğe girecek. Ama biz de şu an arkadaşlarımızla beraber bu süreci takip ediyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-03-23 16:06:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.