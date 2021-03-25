Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimöğretime bir gün ara verildi.

Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçemiz genelinde 25/03/2021 Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellerimize de idari izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Şabanözü Ramazan SARICI

2021-03-25 00:19:06



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