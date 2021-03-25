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Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu Çankırı'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu Çankırı'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çankırı'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen H.A. ve S.K., Dedeler Köprüsü mevkisinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken S.K. yanında bulundurduğu tüfek ile H.A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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