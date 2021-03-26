Vaka sayıları artıyor, Çankırı'da vatandaş tedirgin Çankırılıların korona virüs korkusu çığ gibi büyüyor

– İki hafta içerisinde vaka sayısı ciddi oranda artan Çankırı’da vatandaşlar, hayatlarına tedirgin şekilde devam ediyor.

İki hafta önce vaka sayısı 100 binde 47,29 olan Çankırı’da durum gittikçe ağırlaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, geçtiğimiz günlerde korona virüsün en fazla artış gösterdiği illerin verisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Son açıklanan bu verilere göre nüfusa göre en yüksek vaka artışının görüldüğü 5 ilden birisi haline gelen kentte durum, 100 bin nüfusta 122,64 olarak açıklandı. Vaka sayısını artması sonrası Çankırılılar hayatlarına tedirgin olarak devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentin kalabalık alanlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Kentte polis ekiplerinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar kadar tedbirleri hiçe sayarak maske ve mesafe kurallarına uymayanların da göze çarpması ise tepki topluyor.

Çankırı’da yaşayan Burak Emeksiz, vaka sayılarının artmasının en önemli sebebinin tedbirlere uyulmaması olduğunu söyledi. Emeksiz, “Türkiye'de ve Çankırı genelinde vaka sayılarımız arttı. Herkesin kendi tedbirini dikkatle alması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yasakların gelmesini istemiyorsak mutlaka her vatandaşımız kurallara uymalı” dedi.

Kentte esnaflık yapan Fatih Aydan ise, vaka artışının önüne geçilebilmesi tek çıkar yolunun kişisel olarak tedbirlerin alınması olduğunu hatırlattı. Aydan, “Vaka sayısı ciddi mana arttı ama burada devletimizin de yapabileceği bir şey yok. Herkesin duyarlı olması lazım. Elimizden geldiği kadar devletin aldığı tedbirlere uymamız gerekiyor. İş yerlerinin kapanmasında esnaflarımız ciddi manada sıkıntıya giriyor. Kapanması çözüm değil. Bunun tek gayesi bizim bütün kurallara riayet etmemizdir” ifadelerini kullandı.

Tayfur Uzun ise, kurallara uymak gerektiğini belirterek, “Çankırı'da korona virüs arttı. Türkiye'de 2’nci sırada geliyoruz. Tedbirlerin alınmasını biz de istemiyoruz ama bu süreçte ziyaretlere biraz ara verelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım” şeklinde konuştu.

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