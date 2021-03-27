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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

İHA

Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Çankırı'da da dualarla eda edildi.
Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili tüm yurttaki camilerde okunan dualarla kutlandı. Çankırı'da da Berat Kandili, tüm camilerde korona virüs tedbirleri alınarak eda edildi. Covid19 dolayısıyla eskisi kadar kalabalık olmayan camilerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.
Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında mevlit ve sohbet programında Kuranı Kerim ve ilahiler okunarak dualar edildi. Camilere giden vatandaşlar bu geceyi bolca dua ederek ve ibadetlerle geçirdi.

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