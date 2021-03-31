Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, 3 kişiye işlem yapıldı

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Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince farklı tarihlerde, üç uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında, İ.B. isimli şahıstan 50 gram metamfetamin, Ü.Ç. isimli şahıstan 88,22 gram sentetik kannabinoid, R.T. isimli şahıstan 3,24 gram eroin, 1,67 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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