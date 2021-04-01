CHP'li Öztrak: Pandemi bir dünya savaşı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu pandemi bir dünya savaşı. Bu dünya savaşını kazanacak olan ülke kendi şirketini, kendi esnafını, kendi çiftçisini, kendi işçisini ayakta tutacak ülkeler" dedi.

Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da bulunduğu CHP Ekonomi Masası heyeti, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu. CHP heyeti, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nda temaslarda bulunup, iş insanları ve oda temsilcileri ile toplantı yaptı. Öztrak, pandeminin bir dünya savaşı olduğunu belirterek, "Bu dünya savaşını kazanacak olan ülke kendi şirketini, kendi esnafını, kendi çiftçisini, kendi işçisini ayakta tutacak ülkeler. Bunu mutlaka başarmamız lazım. Dolayısıyla bu üreten sektörler üzerinde bu buhranın yarattığı tahribatı giderecek dönüşüm ve destek programını uygulamalıyız. Esnaf dükkanını açmalı, çiftçi tarlasını sürebilmeli, işsizler işlerine kavuşmalı" dedi. CHP heyeti, daha sonra esnafı ziyaret etti.

DHA-Ekonomi Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-04-01 18:12:47



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