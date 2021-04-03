İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Ayaz'ı ziyaret etti

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti.



Ersoy ve Çetin, ziyaret için geldikleri Çankırı Valiliğinde ilk olarak Şeref Defteri'ni imzaladı. Makamında Vali Ayaz ile görüşen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e tuz lambası hediye edildi. Ziyaret sonrasında Ersoy ve Çetin şehirden ayrıldı.

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