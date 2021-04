Vali Ayaz kentteki korona virüs tablosunu açıkladı, aşılar sonuç veriyor Çankırı Valisi Abdullah Ayaz; "Yoğun bakımda aşının ikinci dozundan 14 gün sonra hiçbir hastamız yok" "Gençlere bir şey olmuyor değil, oluyor" "Şimdi tekrar bir artış var"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentin korona virüs tablosunu açıklarken "Aşısının 2. dozunu olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş hiçbir hastamız yok yoğun bakımda" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Çankırı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alıyor. Kentte denetimler ve vakaları azaltma çalışmaları sürerken Vali Abdullah Ayaz da son verileri açıkladı.

Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Malumunuz Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı rakamları sizler de takip ediyorsunuz. Vaziyet iyi değil. Maalesef hala da bir iyileşme kaydedemedik. Bu hafta artık yeni gelen kısıtlama kararlarından sonra inşallah önümüzdeki haftadan itibaren bir düşüş hedefliyoruz. Bir aksilik olmazsa ama ben tekrar tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirlik olmalarını istiyorum. Söylediğimiz gibi virüsün mutasyonu çıktı. İngiliz varyantı var, Güney Afrika varyantı var. Ama sonuçta mücadele yöntemimizde bir değişiklik yok. Maske kullanımını, hijyene dikkat edilmesini ama en önemlisi de, elimizdeki veriler yayılımın en çok bu şekilde olduğunu gösteriyor, mesafeye dikkat edilmesi. Gereksiz her türlü temastan sakınılmasını aile ziyaretleri ve misafirliklerin ertelenmesini istiyoruz. Bir süre daha sabır istiyoruz vatandaşlarımızdan" dedi.



"Şimdi tekrar bir artış var"

Aşı ile ilgili sonuçları paylaşan Vali Ayaz, "Elimizdeki veriler gayet güzel. Aşı, hastalığı, hastaneye yatışı, yoğun bakımı, ölümü önlemede gayet iyi çalışıyor. Bu konuda tereddüdümüz yok. Ama şu anda yeni bir zirveyi yaşıyoruz. Kurban Bayramı sonrası bir gördük. Kasım ayında tekrar gördük. Gelen kısıtlamalarla birlikte çok güzel günler yaşadık işin gerçeği. Yaklaşık 3 ay çok rahattık. Ama şimdi tekrar bir artış var. Bugün de maalesef her gün rekor tazeliyor gibi bir şey gayet yüksek bir vaka sayısıyla günü kapattık. 2 Mart'ta 318'di vefat sayısı şu an itibari ile 350 vefat sayısı. O günden bugüne 32 vatandaşımızı da kaybettik. Halihazırda şu anda da hastanede de 15 vatandaşımız tedavi görmekte. Halihazırda 15 hastamız yoğun bakımda tedavi görmekte bu hastalarımızın 4'ü entübe. Ama aşısının 2. dozunu olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş hiçbir hastamız yok yoğun bakımda. Bu gayet sevindirici. 65 yaş üzeri hasta sayımız her geçen gün düşüyor. Şu anda yüzde 10, geçen hafta yüzde 13, bir önceki hafta yüzde 18, ondan önceki hafta yüzde 22'ydi. Yani aşının çalıştığının bize net göstergesi. Vaka sayılarımız artıyor. Malumunuz ilimiz 65 yaş üstü nüfusta Türkiye dördüncüsü. Ama 65 yaş üstü hasta sayımız her geçen gün düşüyor bu gayet güzel" ifadelerini kullandı.



"Gençlere bir şey olmuyor değil, oluyor"

Vefat sayılarının ortalamasının aşağı indiğini kaydeden Vali Ayaz, "Vefat sayımızın bu kadar yüksek vaka seyrinde az kalmasının en önemli sebebi buydu. Ama hastalarımızın yaş ortalaması aşağı indi. Şu anda çoğunlukla hastaneye kabul ettiğimiz vatandaşlarımız çoğunlukla 5065 yaş grubunda. 33 yaşında serviste yatan bir hastamız var bugün itibari ile. 48 yaşında bir hastamızda şu anda yoğun bakımda. Onun durumu inşallah iyi. Ama yoğun bakımda yatan hastalarımızın 10'u 65 yaş altı. Şu anda serviste de 30 hastamız 65 yaş altı hastamız tedavi görmekte. Hastanede toplamda 57 hastamız var. 42'si serviste 15'i yoğun bakımda. Bu 42'nin serviste yatan hastamızın 30'u da 65 yaşın altında. Bunu sizlere anlatmaktaki muradım şu. Gençlere bir şey olmuyor değil, oluyor. Zaten vefatlarda da bunun etkisini görüyoruz. Son 20 ölümümüzün yaş ortalaması 70,1. Son 10 ölümümüzün yaş ortalaması 67,6. Son 3 ölümümüzün ise 58,6. Bu biraz fikir versin diye söylüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız gittikçe korunuyor inşallah aşıların etkinliğinin artmasıyla beraber. Ama bunun sonucunda hastaneye aldığımız, hem yoğun bakıma aldığımız hem de defnettiğimiz hastalarımızın yaş ortalamalarında bir aşağı doğru bir gidiş var. Onun için de bu grubun özellikle çok dikkatli olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

