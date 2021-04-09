Meteorolojiden zirai don uyarısı, üreticiler 13 Nisan'a kadar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren zirai don beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun büyük bölümünün kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği açıklandı. Kırıkkale ve Çankırı başta olmak üzere diğer illerde de zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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