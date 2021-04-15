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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’da her bütçeye uygun 'hurma'

İHA

Ramazan’da her bütçeye uygun 'hurma'

Ramazan sofralarının vazgeçilmez besini hurmanın satışlarında da hareketlilik yaşanıyor.
Birçok kuru meyve gibi hurma da sıklıkla tüketilmeye başlansa da Ramazan aylarında daha fazla rağbet görüyor. Besleyici özelliği oldukça yüksek olan hurma, barındırdığı vitamin ve mineralleri yanı sıra yüksek oranda lif içermesi nedeniyle de tokluk hissini artırıp bağırsakların da düzenli çalışmasına destek oluyor. Orucun hurma ile açılması da tatlı isteğinin baskılanmasına ve iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı oluyor.
Ramazan ayı ile birlikte de hurma satışlarında da büyük bir artış yaşanıyor. İftar sofralarının vazgeçilmez besini hurma, Çankırı'da 15 ile 94 lira arasında tezgahları süslüyor.
Hurma satışlarından memnun olduklarını belirten esnaf Ertuğrul Yılmaz, “Bu Ramazanda İran hurmaları ucuz. Geçen seneye göre fiyatlarda bir değişiklik yok. Hac mevsimi gerçekleşmediği için o da piyasaya olumlu yönde etki yaptı. Yükselmedi fiyatlar. Paket hurmalar 500 gram civarında, onların fiyatı 10 lira. Açık satılan hurmalar ise 15 liradan başlıyor. Hurmaların kilosu en ucuzu 15 liradan başlıyor 94 liraya kadar devam ediyor” dedi.
Yılmaz, “Ramazan ayında insanların canı çok şey çekiyor ama fazla vakit olmadığı için kuruyemiş fazla tüketilmiyor. Çiğ badem, çiğ fındık ve ceviz, tatlı yapıldığı için Antep fıstığı tozu bu tarz veya hoşaf yapıldığı için kuru üzüm, kuru kayısı, incir, erik bu tarz ürünler Ramazan'a yönelik daha hızlı tüketiliyor. İnşallah Ramazan hürmetine bu korona virüsü üzerimizden alır. İnsanların artık dayanacak çok fazla gücü kalmadı. Piyasa inşallah rahatlar” ifadelerini kullandı.

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