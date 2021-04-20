Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye ceza

İHA

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye ceza

Çankırı’da sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye toplamda 11 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.
Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında kısmi kapanma sürecinde denetimler artırıldı. Çankırı’da da hafta sonu ve akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplum sağlığının korunması amacıyla dinamik denetimler devam etti.
Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 16.04.2021 Cuma günü saat 19.00’dan, 19.04.2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerde cumartesi günü toplam 62 ekip ve 157 personel görev aldı. 273 iş yeri, 184 özel araç, 5 toplu ulaşım aracı, 3 konaklama tesisi ve toplamda bin 275 kişi denetlenmiştir. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 17 kişi ve 1 iş yerine toplam 15 bin 480 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Muafiyeti kötüye kullananlara 11 bin 180 lira ceza
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Pazar günü ise toplam 70 ekip ve 180 personel görev almış; 398 iş yeri, 297 özel araç, 8 toplu ulaşım aracı, 4 konaklama tesisi ve toplamda bin 334 kişi denetlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı tespit edilen 13 kişiye toplam 11 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da tedbirler işe yaradı, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu Çankırı Valisi Ayaz'dan 55 yaş üstüne 'aşı' çağrısı
YEREL HABERLER Çankırı'da tedbirler işe yaradı, vaka sayısının ...
Çankırı'da minibüs bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çankırı'da minibüs bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı