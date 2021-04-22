ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesine (ÇAKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi, görevine başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde Prof. Dr. Hasan Ayrancı, rektörlük görevini Prof. Dr. Harun Çiftçi'ye devretti. Görev devir programında konuşan Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Bugün geldiğimiz noktada Çankırı Karatekin Üniversitesi son yılların en fazla büyüyen ve gelişen üniversitesi durumundadır. Dijital dönüşüm hamleleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknokent’i, teknolojik altyapısı, akademik ve idari kadrosu, yeni açılan fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm ve araştırma merkezleri ile bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi, ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olmuştur. Bunların yanında göreve başladığımızda 5 Cibutili öğrencisi olan ÇAKÜ, bugün 5 bini aşan uluslararası öğrencisi ile bu alanda bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Yine ÇAKÜ olarak ülkemizin tüm millî meselelerinde sorumluluk bilinci ile hareket edip devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Pandemi sürecinde ise ürettiğimiz maske, siperlik, şeffaf maske, kamuoyunu bilgilendirme adına yaptığımız yayınlar, videolar ve kitaplar ile yine sorumluluk alarak birçok ilke imza attık. Rektörümüze doğurgan ve meyveleri toplanmaya hazır bir meyve bahçesi bırakıyoruz. Kendisinin vizyonu, çalışma azmi ve ahlakıyla bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, "Biz bunu bir veda olarak değil, bir bayrak ve hizmet yarışı olarak görüyoruz. En baştan söyleyeyim bizim kapımız, gönlümüz her zaman Rektörümüze açık olacaktır. Her zaman fikirlerinden vizyonundan yaralanacağız. Yükselen bayrağı devraldık ve görev süremiz boyunca da yükseltmeye devam edeceğiz. Bu görev tek başına yürütülecek bir sorumluluk değildir. Ekip işidir. Biz de tüm çalışma arkadaşlarımızla ortak akıl ve ortak karar ile yolumuza devam edeceğiz. Hedef odaklı çalışacağız. Stratejilerimizi buna göre belirleyeceğiz. Çok çalışarak, 'İki günü eşit olan bizden değildir' sözünün muhatabı olmayacağız. Bildiğiniz gibi ülkenin kalkınması bilgi yönetiminden geçer. Bilgi üretiminin muhatabı da üniversiteler ve akademik camialardır. Bilginin topluma teknolojiye dönüşümü sırasında çabamız daha da artarak devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kabuğuna sığmayan bir Türkiye var. Yeniden büyük Türkiye’nin hedeflerinin ve ideallerinin çizildiği bu ortamda bizler de buna katkı yapacağız. Biz akademik duruşun güçlenmesi için çaba sarf edeceğiz. Özellikle bilginin teknolojiye dönüşümü noktasında kavşak olan altyapımızı güçlendireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Hasan Ayrancı’ya plaket takdim etti. Devir teslim töreni iki rektörün karşılıklı çiçek takdimi ile sona erdi.

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