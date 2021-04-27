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Tam kapanma öncesi vatandaşa 'yerel esnafa sahip çık' çağrısı Çankırı'da esnaflar ve vatandaşlar alışverişin yerel esnaftan yapılmasını istiyor

İHA

Tam kapanma öncesi vatandaşa 'yerel esnafa sahip çık' çağrısı Çankırı'da esnaflar ve vatandaşlar alışverişin yerel esnaftan yapılmasını istiyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma ile birlikte alışverişlerin de yerel esnaflardan yapılması çağrısında bulunuluyor.
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid19 tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Verilen karar sonrasında vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren eksiklerini gidermek için yoğunluk oluşturdu.
Çankırı'da da korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yerel esnafa destek olmak amacıyla alışverişlerin de buralardan yapılması çağrısında bulunuldu. Elinden geldiğince mahalle bakkallarından alışveriş yaptığını belirten işletme sahibi Gökçe Ekşi, "Bu 17 günlük tam kapanmada büyük marketler kapalı olsun mahalle bakkallarımız açık olsun. Ekmek fırınlarımız açık olsun, süper marketler değil de küçük marketler açık olsun. Hem onları desteklemiş olalım. Yarın bir gün herhangi bir sıkıntı olduğunda yanına gideceğimiz esnaf arkadaşlarımızdan alışveriş yapalım alışverişimizi. Benim düşüncem sadece mahalle bakkallarımızdan alışveriş yapalım. Ben akşam giderken mahalledeki bakkaldan almaya özen gösteriyorum. Alamazsam iş yerimizin yakınındaki bakkaldan almaya özen gösteriyorum komşularımıza destek olmak adına. Ben dükkanımız almış olduğum ekmeği iş yerimizin bulunduğu mahalledeki fırından almaya özen gösteriyorum. Ama tek benim yapabileceğim bir iş değil bu. Genel anlamda bütün esnaflarımız yerel esnafa yönelmelidir" ifadelerini kullandı.
İşletme müdürü Ensar Şenol ise, "Büyük işletmeler yeterince kazanıyorlar. Market zincirleri sürekli açık. Biz işletmemizin bütün tedarikini yerel esnaftan karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza da yerel esnaftan alışveriş yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Alışverişlerini mahalle bakkallarından yapmaya özen gösterdiğini ifade eden Alperen Dede, "Genelde alışveriş yaparken bakkalları tercih ediyoruz. Elimizden geldiği kadar yerel esnaftan alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Bu kapanma sürecinde de yerel esnafa destek amaçlı olarak alışverişin yerel esnaftan da yapılması lazım. Biz birbirimize destek olarak yerel esnafı kaldıracağız inşallah" dedi.

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