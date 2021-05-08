Başkan Sopacı'dan esnafa destek

Çankırı'nın Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, pandemi dolayısıyla kapalı olan işletmelere nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Pandemi dolayısıyla uzun süredir kapalı olan esnafı da unutmayan Çerkeş Belediyesi, aldığı encümen kararı ile kıraathane ve kafe işletmecilerine 2 bin lira nakdi yardım yapıldı. Kıraathane esnafı Belediye Başkanı Hasan Sopacı’ya teşekkür etti.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, geçen yıl Covid19 salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçedeki berber, internet kafe ve kıraathanelerin 1 aylık kira ödemelerini karşılayarak esnafın yanında olmuştu.

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