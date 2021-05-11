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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da İsrail'in yaptığı zulüm protesto edildi

İHA

Çankırı'da İsrail'in yaptığı zulüm protesto edildi

Çankırı'da, İsrail tarafından Kudüs'te Mescidi Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırılar protesto edildi.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescidi Aksa'da cemaate ve zorunlu göç tehdidi altındaki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine tepkiler sürüyor. Çankırı'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde İsrail'i kınayan sloganlar attı. Ardından araçlar ile şehirde konvoy düzenlendi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan EğitimBirSen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, "Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Covid'i stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldıran terörist İsrail’in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz Bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır"
Volkan Kavak, "Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkaları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Mescidi Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescidi Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Yapılan basın açıklamasına AK Parti Çankırı İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan basın açıklamasından sonra vatandaşlar olaysız şekilde evlerine dağıldı.

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