Çankırı Valisi Ayaz: "Aile içi bulaş yüzde 20 arttı" Vali Ayaz'dan Ramazan Bayramında da 'kurallara uyalım' mesajı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Vakalarımızda hızlı bir düşüş var malumunuz her geçen hafta bir önceki haftadan daha iyi oluyor. Aile içi bulaş geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış kaydetti" açıklamasında bulundu.

Korona virüs (Covid19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Çankırı Garnizon Şehitliğine geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve beraberindekiler de, burada şehit aileleri ile sohbet edip mezarlara karanfil bıraktı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, vatandaşlardan bu süreçte daha dikkatli olmalarını istedi. Vali Ayaz, "Tüm vatandaşlarımıza vatanımıza milletimize hayırlı huzurlu bir bayram diliyoruz inşallah. Asayişle, trafikle ilgili olarak her ne kadar kısıtlamalar olsa da belirli bir hareket var. Onunla ilgili olarak gerekli tedbirler alınacak. Özellikle burada altını çizmek istediğimiz bir husus var. İnşallah bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olur diyoruz. Kurallara tedbirlere uyalım. Bu her ne kadar acil ihtiyaçlar için dışarı çıkma ihtimali olduğu için vatandaşın bir hareketi söz konusu. Bayramlaşma, büyükleri ziyaret, sarılmaların olmamasını istiyoruz" dedi.



"Aile içi bulaş yüzde 20 arttı"

Vakaların düşse de aile içi bulaşın arttığını vurgulayan Vali Ayaz, "Bu ay Salgın Koordinasyon Toplantısında gördüğümüz aile içi bulaş geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış kaydetti. Yüzde 60’ın üzerinde bulaşın kaynağını bizim aradığımız hastalar aile içinden kaptığını söylediler. Vakalarımızda hızlı bir düşüş var malumunuz her geçen hafta bir önceki haftadan daha iyi oluyor. Onun için yeni bir artış görmek istemiyoruz. Yeni hastalar da görmek istemiyoruz yani. Hastanemiz rahatlıyor. Yeni hastalarımızı hastaneye alalım yoğun bakıma alalım istemiyoruz. Bunun da en temel sebebi vatandaşlarımızın tedbirlere uyumu olacak. Onun için bu şekilde geçireceğimiz son bayram mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Teknolojiden faydalanarak bayramlaşalım. İnşallah bayramdan sonra bir normalleşme süreci yaşanacak. Kurbandan sonra da umuyoruz ki bu tedbirler olmadan hep beraber geçirelim istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Denetimler devam edecek"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz son olarak, "Denetimler devam edecek bu süreçte daha öncesinde söylemiştim. Çankırı’da kısıtlamanın başlangıcından önce gelenler özellikle gelenlerin tamamına köylere gelenlere özellikle tebligatta bulunduk. Filyasyon da kalmaları noktasında jandarma marifetiyle onları denetledik, denetlemeye de devam edeceğiz. Onun için bayramda da tüm arkadaşlarımız sahada olacaklar. Ama dediğim gibi bütün sokakların başına birer polis, bütün köylerin girişine bir tim jandarma koyma imkanımız yok. Vatandaşlarımızdan da bizlere yardımcı olmasının özellikle istiyoruz" ifadelerini kullandı.

