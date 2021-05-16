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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HES kanalındaki duvar çöktü, 300 dönüm tarla sular altında

İHA

HES kanalındaki duvar çöktü, 300 dönüm tarla sular altında

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde bulunan hidroelektrik santraline su taşıyan kanalın duvarı çöktü. Yaşanan taşkında yaklaşık 300 dönüm tarım alanı sular altında kaldı.
İlçeye bağlı Karaömer köyünde bulunan özel bir firmanın işlettiği hidroelektrik santrali (HES) kanalının duvarı, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu Kızılırmakİskilip karayolu üzerinde taşkın meydana geldi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda çevrede bulunan yaklaşık 300 dönüm tarım alanı zarar görürken, taşkın sonucu yolda da çökmeler meydana geldi. Bozulma yaşanan Kızılırmakİskilip karayolunda karayollarının çalışmaları sürerken, ulaşım da jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Ayrıca HES kanalının geçen günlerde çiftçiler için kontrollü olarak su akıtmaya başladığı bildirildi.

"Tarlalarımızı ekime hazırlamıştık ama ekemedik"
Karaömer Köyü Muhtarı Bilal Dandan, "Dün akşam saat 21.00 sıralarında o arada kanalda suların kesildiğini bildirdiler. Kontrol amaçlı gelip baktığımızda su asfaltın üzerinden aşıyordu. Burada yol güvenliğini aldık. Gerekli yerlere bilgi verdik. Şu anda yaklaşık 300 dönüm alan sular altında kaldı. 2 bin dönüm kadar meramız vardı, orası da sular altında kaldı. Sonuç ne olacak biz de bekliyoruz. Kanalda yaklaşık 50 metreküp saniyede aktığını söylüyorlardı. Tarlarımız ekime hazırlanmıştı ama ekemedik. Şu anda da bu sene ekilmez. Çeltik işi masraflı bir iş, ortalama bir dönümü bin 500 lira civarında. Bu sene ekimin mümkünü yok" dedi.

"Vatandaşın eli kolu bağlı şekilde"
Çaresiz bir şekilde beklediklerini kaydeden Dandan, "Arazide görüldüğü gibi bataklığın kuruması ihtimali yok, bunun normalde ayın 20’sine kadar ekmemiz gerekiyordu, bugün ayın 16’sı. Tüm hazırlıklar yapıldı ama şu anda vatandaş eli kolu bağlı bir şekilde, ne yapacağız bilmiyorum artık. Proje hakkında ihmal olduğunu bilmem ama burada epey sıkıntılar vardı. Gerekli yerlere gittik. DSİ 5. Bölge Müdürlüğüne, milletvekillerimizi de bu işten bilgileri var. Ama bir çözüm alamamıştık. Şimdi bundan sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz. En azından bu kanalların sağlam bir şekilde yapılması. Kenarının tel örgüleri geçitlerimiz hiçbirisi yok burada" ifadelerini kullandı.

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