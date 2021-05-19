Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın o anları anlattı Eski eşi tarafından, kızının evinin önünde şiddete uğrayan Meryem Yel: “Başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın o anları anlattı Eski eşi tarafından, kızının evinin önünde şiddete uğrayan Meryem Yel: “Başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum”

İHA

Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın o anları anlattı Eski eşi tarafından, kızının evinin önünde şiddete uğrayan Meryem Yel: “Başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum”

Çankırı'da, sokak ortasında şiddete uğrayan Meryem Yel açıklamada bulundu. Yel, “Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum” dedi.
Çankırı’da, 18 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eski eşi tarafından eşya paylaşımı esnasında darp edilen Meryem Yel (42) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen olay sonrası yanında bulunan herkese teşekkür eden Yel, “Aynı günün sabahında S.Ç. ile anlaşmalı olarak boşandık. Daha sonrasında mahkeme kararına istinaden özel eşyaların paylaşımı yapılacaktı. Bu sırada eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, kızlarım ve ben saldırıya uğradık” dedi.

“Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum”
Eski eşi tarafından saldırıya uğrayan Yel, olayın devamını şu şekilde anlattı:
”Videolarda da olay görülmektedir. Süreç Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum. Gereğinin ilgili makamlarca yapılacağı konusunda şüphemiz yoktur. Yanımda olan herkese tekrardan teşekkür ederim."

“Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz”
Mağdur Meryem Yel'in avukatı Buket Uysal ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, sürecin ise takipçisi olacaklarını belirterek, “Dün akşam gözaltına alındılar. Yaşanılan olayla ilgili öncelikle kendi müvekkilim adına ve tüm kadınlar adına ben bir kadın olarak öncelikle mesleğimin dışında gerçekten çok üzgünüm ama Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekten çok büyük bir titizlikle ve hassasiyetle başladı ve yürütülüyor. Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız ama savcılığımızda çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin
YEREL HABERLER Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: ...
Çankırı'da '19 Mayıs' yürüyüşü
YEREL HABERLER Çankırı'da '19 Mayıs' yürüyüşü
Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı Kadına şiddet anbean kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, ...
Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
YEREL HABERLER Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal ...
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat ...