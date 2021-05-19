Kadını darp eden eski eş ve yakını tutuklandı

Çankırı'da mal paylaşımı esnasında çıkan kavgada sokak ortasında eski eşine şiddet uygulayan koca ve yakını tutuklandı.

Olay, merkez Buğdaypazarı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan Meryem Yel, eşyalarını almak üzere gittiği adreste eski eşi S.Ç. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken S.Ç.'nin yakınları O.Ç. ve T.G. de olaya dahil oldu. Sokak ortasındaki kadına şiddet anları da kameralarca anbean kaydedildi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga sonrasında eski eş de dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan eski eş S.Ç. ve yakını O.Ç. tutuklanırken T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "18 Mayıs tarihinde müştekinin eşyalarını almak için bahse konu ikamete geldiğinde eski eşi S.Ç. ve onun yakınları olan O.Ç. ve T.G. tarafından darp edilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığı olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, üç şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. 19 Mayıs günü Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince S.Ç. ve O.Ç. tutuklanırken T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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