Bakan Karaismailoğlu: "Aynı anda 100’den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi’ hizmete açıyoruz" Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi 29 Mayıs'ta hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul’umuzun güzel silüetini anten çöplüğünden kurtararak, aynı anda 100’den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi'ni 29 Mayıs Cumartesi günü hizmete açıyoruz" dedi.

Çankırı çevre yolu şantiyesinde yerinde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şantiye yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı. Burada incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Çankırı çevre yolu projesi de dahil, yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her liman, her havaalanı Türkiye’yi parlak geleceğine taşıyacak güçlü bir hareketlilik ve lojistik altyapısının bileşenidir. Türkiye’yi İngiltere’den Çin’e ulaşan orta koridor gibi önemi artan ticari güzergahlarda hakim bir ülke haline getirmek ve lojistik bir süper güç yapabilmek için memleketin her köşesinde alın teri döküyoruz" dedi.



"Ulaşım ve haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar TL'lik yatırım"

"Vatanın her noktasında bölgesel kalkınmayı sağlamak, bütünsel kalkınmamıza omuz vermek, her şehrimizi aynı sosyal ve ekonomik olanaklara kavuşturmak istiyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Eğitim, iş ve aş gençlerimiz için bundan böyle sorun olmasın, çiftçimiz ürününü dış pazarlara kadar taşıyabilecek bir vizyona sahip olabilsin, sanayi üretimimiz şahlansın, turizm gelişsin diye hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İşte bu yüzden, bugüne kadar devlet, özel sektör ve milletimizle el ele vererek, ulaşım ve haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptık. Türkiye’nin 10 yıl, 50 yıl hatta 100 yıl sonrasını düşünerek hayata geçirdiğimiz bu projelerin daha bugünden ekonomimize büyük geri dönüşleri olmuştur. Yatırımlarımızın 20032020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılamıza, toplam 395 milyar dolar, üretime de 838 milyar dolarlık katma değer getirmiştir. Bunun yanında yatırımlarımız sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleştirilmiştir. Türkiye’yi doğudan batıya kuzeyden güneye mükemmel bir ulaştırma altyapısına kavuşturan bu yatırımlarımızdan birini daha Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği bir törenle 21 Mayıs Cuma günü hizmete açtık. Dünya ticaretinin kavşak noktasına dönüşmekte olan Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son aşamasında 10 km uzunluğundaki İstanbul Habibler Kavşağı Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini bitirdik. Böylece 400 kilometrelik otoyolumuzun tamamını hizmete almış olduk. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamına BaşakşehirBahçeşehirHadımköy kesimini de projemize dahil ettik. 45 kilometrelik bu kesim ile birlikte Kuzey Marmara Otoyolu’nun toplam uzunluğu 445 kilometreye ulaşacaktır. Bir başka büyük açılış törenimiz de 29 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. İstanbul’umuzun güzel silüetini anten çöplüğünden kurtararak, aynı anda 100’den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi'ni hizmete açıyoruz. Yayıncılık hizmetlerini bir süredir başarı ile sürdüren 365 metre uzunluğundaki Çamlıca Kulesi, Bundan böyle İstanbulluların ve tüm halkımızın eşsiz İstanbul manzarasını izleyebileceği seyir terası, cafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecektir" dedi.



"Çankırı'da bölünmüş yol uzunluğunu 12 katına çıkarttık"

Çankırı'da yapılan projelerden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Çankırı’mızın Marmara ve Karadeniz bölgelerinden Anadolu’ya geçişte önemli bir stratejik konumu vardır. Ülke genelindeki ulaştırma, iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan güzel şehrimiz Çankırı da hakkını almaktadır. Öyle ki, bugüne kadar Çankırı’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2021 yılı fiyatlarıyla 4 milyar 600milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003 yılında Çankırı’da sadece 18 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 12 kattan fazla artırarak, 236 kilometreye çıkardık. Çankırı’yı bölünmüş yollarla Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale’ye bağladık. Çankırı’daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 4 kilometreden 298 kilometreye çıkardık. 20032020 arasında Çankırı’da karayolu yatırımı olarak, 172 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesi, 188 kilometre BSK yapımı, 2 bin 280 metre uzunluğunda 59 adet köprü yaptık. KızılcahamamÇerkeş Tüneli’nin 27 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. Hükümetlerimiz döneminde Çankırı’da; Gerede Çerkeş Yolunu, Çankırı Ankara Yolunu, Kastamonu Çankırı Yolunu, Çankırı Şehir Geçişini, Çankırı Yapraklı Yolunu, 4. Bölge Hududu KurşunluIlgazKastamonu İl Sınırı Yolunu, Ilgaz, Kızılırmak ve Şabanözü şehir geçişlerini tamamladık. Bunun yanında, daha pek çok projeyi halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl genelinde halen devam eden 5 adet karayolu yatırımının bütçesi, 2 milyar 810 milyon liranın üzerindedir" şeklinde konuştu.



"Çankırı Çevre Yolu Projesi tamamlandığında, Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden, geçişi sağlanacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün inceleme yaptığımız Çankırı Çevre Yolu projemiz, halen yapımı devam eden 58,4 kilometrelik ÇankırıKarayolları 4. Bölge Hududu Yolu kapsamında yer almaktadır. 1 milyar 161 milyon TL’nin üzerinde bir maliyeti olan bu büyük projemizde şimdiye kadar, 29,8 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol, 13 kilometrelik sathi kaplamalı bölünmüş yol ve 237 metre uzunluğundaki 6 adet tek köprü ve 1 adet kavşağın yapımını tamamladık. Çankırı Çevre Yolumuz de 16,5 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yoldur. Çevre yolumuz, K10 kavşağından ayrılarak, Acısu Varyantı başında mevcut yola yeniden bağlanacaktır. Projede, 1 kilometrelik sathi kaplamalı bölünmüş yol ile birlikte K10 Köprülü Kavşağını tamamladık. Yüzde 35 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz Çankırı Çevre Yolu Projesi tamamlandığında, Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden, geçişi sağlanacaktır. Çevre yolunun hizmete girmesiyle, kent içi trafiğin rahatlaması sağlanırken, taşıt işletme bakım giderleri de önemli oranda azalacaktır. ÇankırıKarayolları 4. Bölge Hududu yolumuzu, önümüzdeki yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yollarımızın, tıpkı akarsular gibi geçtikleri yerlerin, istihdamına, üretimine, ticaretine, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağladığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzdendir ki, ülkemizin en ücra köşesine kadar, yol ve iletişim hizmetlerini canla başla çalışarak ulaştırıyoruz. Dile kolay, bugün Türkiye’de 4000’den fazla şantiyemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çok iyi biliyoruz ki devlet aklıyla hareket ederek, stratejik bir plan dahilinde yaptığımız işler bazı kısa vadeli düşünen zihniyetlerin idrakının ötesindedir. Ancak ferasetli halkımız bizim hedeflerimizi anlamakta ve bizim yanımızda durmaktadır."

