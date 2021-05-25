Çankırı'da kaçak tütün operasyonu, 5 kişi sigara imal ederken yakalandı

Çankırı'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda sigara imal eden 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede merkeze bağlı Değim köyünde ve kent merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Tütün satışı yapılan bir dükkana yapılan operasyonda kaçak sigara dolumu yapan Y.E., M.E., C.Ö., S.G. ve K.Ç. suçüstü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kompresörlü sigara doldurma makinesi, 90 bin boş makaron, 5 bin 637 satışa hazır vaziyette dolu makaron, 61 kilogram kıyılmış tütün, 10 gram esrar, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahısların tamamı ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

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