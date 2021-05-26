Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbulSamsun kara yolu üzerinde bulunan Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HB 847 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcuya etraftaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.