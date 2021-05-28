Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı ve Kırıkkale için ani sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bu gece yarısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiğini bildirdi. Ani su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve sel tehlikelerine karşı vatandaşların tedbirli olmalarının belirtildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın’ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.