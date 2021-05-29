Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

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Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çankırı'da da denetimler sürüyor.



Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor. Çankırı'da da kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Şehrin işlek noktalarında denetimler yapan ekipler, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Öte yandan vatandaşların tedbirlere uydukları gözlenirken sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent de sessizliğe büründü.

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