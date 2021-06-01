Çankırı'da yıldırım isabet eden çoban öldü

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da küçükbaş hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çoban Mustafa Budak (32) hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde doğru, Merkez Esentepe mahallesi Deliler mevkinde meydana geledi. Çoban Mustafa Budak'a, hayvan otlattığı sırada yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Budak'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-06-01 21:59:56



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