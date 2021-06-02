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CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: "Biz kültürleri ve yaşamları birbirine bağlayacağız"

İHA

CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: "Biz kültürleri ve yaşamları birbirine bağlayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından görevlendirilen milletvekilleri, Çankırı'da temaslarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Gülizar Biçer Karaca ile beraberindeki milletvekilleri ve partililerden oluşan 44 kişilik heyet, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte çeşitli temaslarda bulunulmasının ardından parti binası önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Türkiye yeniden imar edilirken Çankırı unutulmamıştır"
İlgezdi, "Çankırı’nın Cumhuriyet tarihinde ve bizim kalbimizde önemli bir yeri vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1925’te Çankırı’ya geldiğinde, halka hitaben yaptığı konuşmada 'Millî görevimde muhtaç olduğum gücü ve yetkiyi sizden alıyorum' demiştir. Gerçekten de Çankırı’nın yiğit halkı, Kuvayı Milliye’nin elinde yükselen bağımsızlık ateşini içtenlikle sahiplenmiştir. Cumhuriyet devrimine katkı vermiş ve üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye yeniden imar edilirken, Çankırı da unutulmamıştır" dedi.

"Biz kültürleri ve yaşamları birbirine bağlayacağız"
Çankırı'nın Anadolu'da önemli kavşak olduğuna değinen İlgezdi, "Şunu önemle vurgulamak istiyorum; Çankırı ve Çankırı insanı asla yalnız değildir. Bu şehir; yüreğimize nakış gibi işlediğimiz, kendimize yurt edindiğimiz Anadolu’nun önemli bir kavşağıdır. Tarihi ve kültürel birikimi en büyük hazinesidir. Düşük gelir ve yoksulluk bu kentin kaderi değildir. Yeter ki, bu kentin gücüne güvenilsin; Çankırı değişir, Türkiye gelişir. Bakın biz Çankırı’nın potansiyelini biliyor, Çankırılı hemşerilerimizin gücüne güveniyoruz. CHP olarak, Çankırımızı kalkındırmak için yola çıktık. Bakın yüzde 95 saflıkta ve en az 800 milyon ton rezerve sahip ham kaya tuzu yatağımız var. Biz Çankırı’yı tuzu ile dünyaya tanıtacağız. Tuz mağarasını turizme kazandıracağız. Çankırı uzak çağların yakın kentidir. Yaran kültürü bu kentin kimliğidir. Geniş kitlelerle buluşturacağız. Yollar sadece sokakları, caddeleri birbirine bağlamaz. Biz kültürleri de yaşamları da birbirine bağlayacağız. İlimizin turizm potansiyelini ayağa kaldıracağız. Bakın, tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan uluslar zenginleşirken, yok edenler yoksullaşırlar. Biz Çankırı’nın tarihine sahip çıkacağız. Çankırı’yı gençlerle birlikte ayağa kaldıracağız. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde Çankırı’yı cazibe merkezi haline getireceğiz ve göçü tersine çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Milletvekilleri, kent merkezindeki temaslarının ardından ilçelere geçti.

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