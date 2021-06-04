Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak

İHA

Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak

Çankırı Valiliği, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun isminin yaşatılacağı parkın yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizin hiçbir değerle ölçülmeyecek eşsiz kahramanlıkları, büyük bir saygı ve minneti hak etmektedir. Aziz şehitlerimizin üzerimizdeki hakları hiçbir suretle ödenmeyecek kadar büyüktür. İlimiz Çankırı, nüfusuna oranla şehitler diyarı unvanını hak edecek ölçüde şehidimizi bağrında barındırmaktadır. Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine devletimiz layıkıyla sahip çıkmak üzere tüm imkânlarıyla onların yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin söyledikleri her söz başımızın tacıdır. Onlara karşı sorumluluklarımızı ne yapsak yerine getiremeyiz. İlimizdeki tüm kamu görevlileri tarafından şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz planlı bir şekilde düzenli olarak ziyaret edilmekte; talep ve fikirleri alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

"Şehit ailesine söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanacak"
Açıklamanın devamında "Haberde adı geçen Şabanözü ilçemizden Şehidimiz Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesi şehadet tarihi olan 18 Nisan 2017’den itibaren hem il valilerimiz, hem de ilçe kaymakamlarımızca düzenli aralıklarla ziyaret edilmiş ve ailenin talepleri imkânlar dâhilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için ismi, Şabanözü ilçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne verilmiştir. Yeni yapılmakta olan okul pansiyonumuzun ismi de 'Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu' olarak belirlenmiştir. Valimiz Abdullah Ayaz tarafından ailemize gerçekleştirilen son ziyarette, anılan parkın yılsonuna kadar tamamlanacağı şehit ailemize ifade edilmiş ve ardından çalışmalara başlanmıştır. Karahacı Köyü’nde şehidimizin aziz hatırası adına yapılan parkın tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarımızca gerekli destek verilmektedir. Şehit ailemize söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanarak şehidimizin hatırası parkımızda da yaşatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa ...
KUZKA, Türkiye’nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB’nin fizibilite çalışmasını tamamladı 62 milyon liraya mal olacak proje Türkiye'de ilk olacak
YEREL HABERLER KUZKA, Türkiye’nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB’nin ...
CHP'li heyetten Çankırı'da esnaf ziyareti
YEREL HABERLER CHP'li heyetten Çankırı'da esnaf ziyareti
CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: "Biz kültürleri ve yaşamları birbirine bağlayacağız"
YEREL HABERLER CHP Heyeti Çankırı'da partililerle buluştu CHP Genel ...