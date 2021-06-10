Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekiplerince kent merkezi, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde belirlenen 5 adrese, eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; O.G., M.K.P. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde yetiştirmek için hazırlanan düzenek içinde 24 kök Hint keneviri, 2 kilo 719 gram esrar ve 203 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2021-06-10 14:32:51
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