Çankırı'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çankırı'da Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde kutlama törenleri düzenlendi. Çankırı'da da Anıt Alanında yapılan törende İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunduğu tören burada sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.