Çankırı'da 100 bininci Covid-19 aşısı uygulandı

Çankırı'da korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı 100 bine ulaştı.

Korona virüsle (Cocid19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları başarıyla devam ediyor. Bu kapsamda, 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak aşı olabiliyor. Çankırı'da da devam eden çalışmalarda 100 bininci aşı uygulandı.

Çankırı Valiliğince yapılan açıklamada, "14 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikli grup olarak belirlenen sağlık personeli aşılaması ile başlayan aşılama çalışmaları ilimizde tüm hızıyla devam ediyor. Yeni belirlenen meslek grupları ve yaş grupları aşılamasında; tüm hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve mobil ekiplerimizin sürdürdüğü özverili çalışma neticesinde 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 100 bininci aşı uygulaması Çankırı Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Aşılama çalışmalarının olumlu sonuçları vaka sayılarına yansıyarak hastaneye yatışlarda ciddi bir azalma görüldü. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" denildi.

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