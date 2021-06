Okçuluk milli takım oyuncusu Evren Çağıran, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı sporcusu Evren Çağıran, şampiyon sporcular yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dedesinin yaptığı tahta ok ve yaydan etkilenerek bu dala yönelen Makaralı Yay Milli Takımı sporcusu Çağıran, yarışmalarda gösterdiği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor. Kariyerinde pek çok madalyası bulunan milli oyuncu Çağıran, memleketi Çankırı'da antrenmanlarına devam ediyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Evren Çağıran, okçuluk hayatını anlattı. Çağıran, "Yaklaşık 14 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Son 9 yıldır da aktif olarak Milli Takım sporcusuyum. Dedemiz önceden tahtadan ok yaptırıp attırırdı. Oradan bir hevesim vardı, benim daha sonrasında okulda okçuluk takımı seçmeleri oldu. Ben de babama; 'katılabilir miyim?' diye sordum. O da katılmamı istedi. Daha sonrasında takıma seçildim. Antrenmanlarda ok attıkça daha çok hoşuma gitmeye başladı. İlerleyen süreçlerde kendimi geliştireyim dedim. Babam da sağ olsun çok destek oldu bu konuda bana. Hiçbir zaman; 'yapma, ok atıp ne yapacaksın?' şeklinde cümleler kurmadı, hep destek oldu. Ondan dolayı ben de kendime meslek edindim. Şu anda kendim Çankırı’da okçuluk antrenörlüğü yapıyorum. Bu bir spordan ziyade benim hayatım, mesleğim haline geldi. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Kendim aynı zamanda ok atıyorum. Çocuklarımla birlikte antrenman yapma fırsatı buluyoruz. Benimle birlikte antrenman yapıyorlar. Bu da onlara ekstra bir artı olarak geçiyor. Şu anda her şey yolunda” dedi.



"Şu anda dünyanın en iyi makaralı yay kategorisinde görünüyoruz"

Derecelerinden bahseden milli sporcu, “Bireysel olarak iki kez dünya kupasında şampiyon oldum. Takım olarak Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Avrupa ikinciliklerimiz var. Üniversite Dünya Şampiyonası'nda ikinciliklerim var. Avrupa kupalarında takımla birlikte birincilik ve ikinciliklerimiz var. En son Avrupa’da büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk. Bu bizim için istediğimiz bir şeydi ve şu anda da dünyanın en iyi makaralı yay kategorisinde takım olarak görünüyoruz. Biz de bunu korumak istiyorduk. Bunu da elde ettik. Ülkemizi yine Avrupa’da da birinci olarak temsil ettik. Bunun için çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.



“Çankırı’dan şampiyonlar çıkaracağız”

Tecrübelerini genç sporculara aktaran Çağıran, “Şu anda okçuluğa ilgiler var. Çocuklar geliyorlar. Bazıları beni biliyor, bazıları bilmeyerek geliyor. Sonra öğrenince ayrı bir gurur yaşıyorlar. 'Benim hocam da dünya şampiyonu, ben de olmak istiyorum' gibi söylemler duyuyoruz. Elimden geldiğince kendimin o çizgiye geçtiğimde yaşadığım tecrübeleri o çocuklara aktarmak istiyorum. Bu çocukların gelecekte çok iyi şampiyonlar olacaklarına inanıyorum. Biz burada kalıcı değiliz. Ondan dolayı alttan da çocukları yetiştireceğiz. Ondan dolayı da elimden gelen bütün tecrübeyi çocuklara aktaracağım inşallah. Çankırımızı da tekrardan şampiyonluğa çıkaracağız” diye konuştu.

