Çankırı’nın coğrafi işaret tescilli ürünleri inovatif olarak işlenecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Didar Üçüncüoğlu, TÜBİTAK TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Projesi (BiGG) kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

‘Fonksiyonel Atıştırmalık: Yoka Çerezi’ adlı iş fikri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokenti’nde faaliyet gösterecek ilk patent tabanlı ARGE şirketi olacak. Çankırı İli ‘coğrafi tescilli ürünlerinin inovatif olarak işlenmesi’ ana fikri kapsamında gerçekleştirilecek proje ile hem Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin, hem de Çankırı’nın ticari ve stratejik ekosistemdeki rollerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dr. Didar Üçüncüoğlu’nu kabul eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Yeni nesil araştırmacı bir şehir üniversitesi olarak biz, bir yandan bilimsel araştırma ve geliştirme yönümüz ile bilim dünyası ve ülkemize hizmet sunmayı; diğer yandan ise Çankırı’ya ve halkımıza katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda bu proje hem ÇAKÜ Teknokent’in ilk patent tabanlı ARGE şirketi olması; hem de ilimizin coğrafi tescilli ürünlerinin inovatif olarak işlenmesi anlamında çok önemli bir projedir. Bu anlamda hocamızı tebrik ediyorum. Yeni dönemde benzer projelerin artacağını düşünüyor ve bu projelere her anlamda desteğimizin süreceğini ifade etmek istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Teknokent’i ile, Teknoloji Transfer Ofisi ile, sosyal ve bilimsel projeleri ile, kısacası her yönüyle Çankırı’ya ve ülkemize katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

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