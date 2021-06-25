Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polisin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede polis ekipleri, Ilgaz ilçesinde Fatih Mahallesi Sarı Ahmet Efendi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Y.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, şeffaf poşet içerisinde renk ve görünüş itibariyle toz kubar esrar olduğunu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan hassas tartımda uyuşturucu maddenin 24 gram geldiği tespit edildi.

Olaya ilişkin Y.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.