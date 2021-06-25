AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifiyle ilgili, "Daha fazla istihdam, imkanları ve yatırımları daha fazla, dünya silah sanayinde çok daha farklı çeşitlendirmelerle rekabet edebilir, onlardan üstün hale gelmek için böyle bir kanun teklifi söz konusu. MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik birtakım yavaşlıkları aşalım" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığı tarafından kentteki otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Akbaşoğlu, "Bizim varlık sebebimiz, milletimizin duasını almaktır; Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde teşkilatlarımızla milletimize hizmet etmek, eser siyasetiyle güzel yatırımlara, istihdamın artmasına, özgürlüklerin genişlemesine, demokrasinin perçinlenmesine hep beraber katkıda bulunmaktır. İktidarımız döneminde bunu ispat etmiş vaziyetteyiz. Geçmişimiz ortadadır. Hiçbir zaman yatırım ve eser siyasetini ıskalamadık, ıskalamayacağız. Bunun ispatı Çankırı'mız. Bunun ispatı ilçelerimiz, köylerimiz, nereden nereye geldiğimizin mukayesesi. Tüm Türkiye'ye baktığımızda da Çankırı'da olup bitenler 81 vilayetimizde de aynı şekilde cereyan ediyor" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN DEDİĞİ GİBİ DEĞİL GERÇEKLER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankırı ile ilgili iddialarını da yalanlayan Akbaşoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu, güzel Çankırı'mızı, aziz Çankırılı hemşehrilerimizi yalanlarınıza, dolanlarınıza, iftiralarınıza alet etmeyin. Çankırı dimdik ayakta. Çankırı artık şaha kalkmış vaziyette. Dışarıdan işçi alıyor. Pandemi şartlarına rağmen şu anda yatırım üstüne yatırımla Çankırı bir sanayi, ticaret merkezi haline geldi. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi değil gerçekler. Çankırı eski Çankırı değil Türkiye eski Türkiye değil. Niye? Çünkü ak kadrolar iş başında, AK Parti iktidarı var, elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan var. Çankırı 'Cumhur İttifakı'nın kalesi. O nedenle kendilerine buradan herhangi bir karşılık olmayınca Kılıçdaroğlu, fitne, fesatla yalan ve iftirayla nasıl buradan birtakım kazanımlar elde edebilirim, diye bir kazanım peşinde. Çankırı'dan sana karşılık yok. Sen anca avucunu yalarsın" diye konuştu.

'HERKES SİHA'LARIMIZIN PEŞİNDE'

Akbaşoğlu, MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifiyle ilgili de şöyle konuştu:

"MKEK gündemde. MKEK bizim göz bebeğimiz. AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık 3 milyon avroluk yatırım yaptık. Tezgahlar yenilendi, ürünler çoğaldı. Orada stratejik silahlar üretiliyor. Biz arzu ediyoruz ki bu konuda gerçekten çok daha iyi bir noktaya gelelim. Milli ve yerli silah sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere doğru gidiyoruz. İlk defa NATO ülkesi olan Polonya tarafından SİHA siparişi verildi. Bir NATO ülkesi, Türkiye'nin bu konuda en iyi olduğunu, silah siparişi vererek bütün dünyaya ispatlamıştır. Libya'da ve Karabağ'da bu SİHA'ların neler yaptığını, savaş konseptini nasıl değiştirdiğini dünya gördü. Herkes şu anda bizim SİHA'larımızın peşinde. Bu bizim genç beyinlerimizin, bizim mühendislerimizin nasıl büyük bir ufukla nasıl büyük bir çalışma ve gayretle büyük başarılar elde ettiğinin de tescilidir. MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik birtakım yavaşlıkları aşalım. Daha fazla istihdam, imkanları ve yatırımları daha fazla, dünya silah sanayinde çok daha farklı çeşitlendirmelerle rekabet edebilir, onlardan üstün hale gelmek için böyle bir kanun teklifi söz konusu. Pazartesi günü inşallah komisyon bunu görüşmek ve nihayetlendirmek üzere toplanacak. Bütün muhalefet partileriyle de ilgili arkadaşlarımız görüştüler işin ve kendilerine işin aslını esasını doğrusunu anlattılar. Kimse yalanlara inanmasın." DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2021-06-25 15:48:13



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