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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı

İHA

Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan hayvan pazarı düzenlenen törenle açıldı.
Çerkeş ilçesinde bulunan ve 2 bin büyükbaş, bin de küçükbaş hayvan kapasitesi bulunan pazar, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın katılımıyla açıldı. Bölgenin en büyük olması özelliğini taşıyan hayvan pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ticareti yapılacak. Hayvanların kontrollü bir şekilde alınacağı bu pazarda üreticiler için kantar, veteriner ve sosyal donatılar da bulunuyor.
Açılış konuşması yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Özellikle son 1.5 yıldır ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs süreci bize aslında üretimin özellikle gıdadaki tedarik sürecinin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kere daha hatırlattı. Bu sebeple belki ülkemizin bunca yıldır özellikle gıda üretimine hayvancılığa, tarıma yapmış olduğu yatırımın bu korona virüs sürecinde de karşılığını gördük ve çok şükür tedarik zincirinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ben her zaman devletin gıda sürecindeki yapması gereken en önemli sürecin piyasanın düzenlenmesi regülize edilmesi takip edilmesi uygun koşulların hem üreticiye hem tüketiciye sağlanması olduğunu ifade etmekteyim. Bugünde aslında burada ifade etmiş olduğum süreci hep birlikte görmekteyiz. İnşallah şu anda açılışına şahitlik etmiş olduğumuz hayvan pazarımız üreticilerimizin ürettiklerini sağlıklı bir şekilde sergilemelerine tüketicilerimizin de kolay bir şekilde ulaşmalarına sağlıklı ürün tedarikine hizmet etmiş olacak" dedi.
AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da, "Hedefleri koyduk, takip ettik, mücadele ettik ve bugün burada Çerkeş’te bu bölgenin en büyük hayvan pazarını açtık. Sadece Çerkeş’te veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili işleri takip etmiyoruz. Tarihi kültürel konularda da çok büyük önemli adımlar atıyoruz. Kültür merkezimizi yapıyoruz. Çerkeş’i Allah izin verirse ihya ve imar edeceğiz. İnşallah Çerkeşimiz bugüne kadar aldığı hizmetlerin daha fazlasını bundan sonra da alacak ve almaya devam edecek. Tabi sizler et fiyatları ile ilgili muzdaripsiniz rakamlarla ilgili bir sıkıntınız var kesimlerle ilgili orantısız bir durum var. Zira ülkemizin genelinde bir kuraklık mevcut oldu bu kuraklık münasebetiyle de ister istemez samanda, balyada bir rakam artışı, arpada ve buğdayda bir rakam artışı oldu. Serbest piyasa arpa 2.5 liradan, buğday 3 liradan rakam görürken şu anda biz tedarikçiler olarak çiftçilerimiz mısırı ve arpayı toprak mahsulleri ofisinden 1.95 kuruşa alabiliyor. Mısırla ilgili rakamda daha netleşmedi onu da takip ediyoruz. Yem fiyatları da buna orantılı olarak azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, "1970'lerden bu yana kullandığımız Çerkeş hayvan park ve pazar kurumundan bu yana yaklaşık 50 yıl geçti. İlçemizde ve bölgemizde hayvancılığın büyümesine katkı yapan eski hayvan pazarı artık miadını doldurdu ve ihtiyaca cevap vermemekteydi. İhtiyaca cevap vermeyen hayvan pazarını yerine bu alanda bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak hayvan pazarını kurmuş bulunuyoruz. Büyük emek verdiğimiz ve çok büyük sıkıntı yaşadığımız bu alanda bölgemizin ve ülkemizi en büyük en kullanışlı projeli ve ihtiyaca cevap verecek bir hayvan pazarına gördüğünüz gibi hep birlikte açıyoruz. Üreticilerimiz rahatlıkla hayvanlarını teşhir ediyorlar" diye konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında Hayvan Pazarının ruhsatı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya verdi.

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